La memoria di Diego Armando Maradona sarà un qualcosa di eterno per il mondo del calcio in generale ma per Napoli e i napoletani un po’ di più. E nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni la Società Sportiva Calcio Napoli non ha potuto non ricordarlo con un post sui social.

