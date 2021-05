Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso nota la programmazione Tv della diciannovesima giornata di ritorno. Si giocheranno in contemporanea Napoli-Verona, Atalanta-Milan e Bologna-Juventus, in lotta per il piazzamento Champions. Stesso discorso per Sassuolo-Lazio e Spezia-Roma: il calcio d’inizio è fissato per domenica 23 maggio alle 20.45.