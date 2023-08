Frosinone-Napoli, le probabili formazioni: Garcia inventa Raspadori mezzala

Si riparte, inizia l’era Garcia sulla panchina del Napoli. Gli azzurri debuttano a Frosinone, in casa di una neopromossa che è ancora un cantiere aperto. Sta pescando giocatori in prestito da più parti: è arrivato Barrenetchea dalla Juventus, potrebbe giungere alla corte di Di Francesco Fabbian dall’Inter, in casa Napoli piacciono Gaetano e Zerbin.

Il Frosinone dovrebbe confermare oggi allo Stirpe l’anima della scorsa stagione: in porta ci sarà Turati che fa parte della maxi-operazione con il Sassuolo, Oyono si muoverà sulla destra, Marchizza a sinistra, la coppia centrale sarà formata da Monterisi e Romagnoli. Mazzitelli agirà in cabina di regia con Gelli e Harroui nel ruolo di interni, Baez e Caso saranno gli esterni offensivi a supporto del centravanti Borrelli.

Garcia deve rinunciare a Kvaratskhelia fermato dall’affaticamento muscolare e ha molte valutazioni ancora in corso per la formazione. In porta ci sarà Meret, formeranno la linea difensiva Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera, Mario Rui è rientrato nell’ultima amichevole da un infortunio, è probabile che partirà dalla panchina. Anguissa ha recuperato ma partirà dalla panchina, a centrocampo dovrebbe esserci Raspadori nel ruolo di mezzala con Lobotka e Zielinski. Politano, Osimhen e Lozano formeranno il tridente offensivo.

Ecco le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. A disp.: Cerofolini, Palmisani, Macej, Pahic, Szyminski, Brescianini, Barrenechea, Haoudi, Garritano, Bidaoui, Canotto, Cuni, Kvernadze. All. Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Raspadori, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. A disp.: Gollini, Contini, Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Russo, Simeone, Zerbin. All. Garcia

A cura di Ciro Troise