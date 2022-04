Frustalupi ad Iamnaples: “Prestazione eccezionale, ma gli episodi ci girano contro”

Intervenuto ai nostri microfoni il tecnico della Primavera Nicolò Frustalupi ha parlato dopo il ko casalingo contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni:

“Meritavamo di più, penso anche il pareggio ci stava stretto. Abbiamo fatto un’ottima partita, anzi oserei dire eccezionale. Abbiamo avuto tante occasioni senza concretizzare e loro ci hanno colpito in contropiede, con carattere abbiamo accorciato ma non siamo riusciti a pareggiare, come ha fatto ad esempio l’Empoli con noi. Ci vuole più cattiveria, i ragazzi hanno caratteristiche precise e con il rientro di Iaccarino si affidano molto a lui. Ogni ragazzo ha le sue caratteristiche, Gennaro è un rientro molto importante ed ha fatto una grande partita. E’ mancato solo il gol, non posso dire neanche agli attaccanti, diciamo che in questo girone di ritorno gli episodi ci vanno contro, magari ci vorrebbe un pò di fortuna anche con gli arbitri e forse avremo qualche punto in più”.

Poi prosegue: “Bisogna pensare partita dopo partita, ora andiamo a Roma e giochiamo la nostra gara senza pensare alle pressioni delle classifica. Questa squadra è migliorata molto e questo va oltre alla classifica. Nel girone di andata eravamo più decisi, ma diciamo anche che gli episodi ci giravano meglio. Le assenze in questa stagione poi hanno pesato e questo è importante riguardo la classifica. Ora inoltre i nostri avversari ci conoscono ed è più difficile rispetto all’andata. Gli altri club hanno accelerato rispetto a noi altrimenti noi saremo davanti”.

Infine sull’errore dei singoli: ” Parliamo di ragazzi molto giovani, penso ad Hysaj che è un 2004, a Milano ha giocato molto bene ed oggi ha commesso un errore. Sono cose che capitano e molti errori si possono anche spiegare cosi. Giocare ogni 3 giorni non è semplice e devo solo fare i complimenti ai ragazzi”.