Frustalupi ad Iamnaples: “Rammarico per due punti persi, dobbiamo essere più cattivi”

Il tecnico del Napoli Primavera Frustalupi ha parlato ai nostri microfoni dopo il pari beffa arrivato negli ultimi secondi contro l’Empoli. Una sfida che gli azzurri avevano in pugno ed hanno subito due gol negli ultimi minuti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Io sono contento delle prestazioni, bisogna essere più cattivi davanti alla porta, oggi era una vittoria meritata ma il calcio insegna che fino all’ultimo secondo può succedere di tutto. Parliamo di una vittoria mancata. Lo spirito che abbiamo avuto oggi e nelle ultime gare è positivo, non dico ottimo perchè c’è sempre per far di meglio, ora testa a mercoledi dove proveremo a recuperare i punti persi oggi. C’è rammarico, abbiamo giocato bene ed abbiamo creato occasioni, sono soddisfatto della prestazione ma ci mancano due punti ed il rammarico è grande. Gli episodi sono fondamentali, oggi è mancata l’esperienza sul secondo gol subito e con gli arbitri non siamo fortunati però sono convinto che qualcosa nelle ultime gare ci tornerà a favore. Dobbiamo essere più decisi nel chiudere la gara. I ragazzi sono giovanissimi e bisogna fargli i complimenti, loro si impegnano ma per crescere c’è bisogno di maggiore cattiveria e determinazione, giochiamo sempre e ci alleniamo poco. D’Agostino? E’ un giocatore fondamentale per noi, ci rinuncio malvolentieri ma in queste settimane giochiamo ogni 3 giorni e per questo ho fatto i cambi. Bisogna gestire i giocatori con rotazione, i ragazzi di qualità devono essere brillanti sempre e D’Agostino ha abnegazione necessaria, sta lavorando molto ed è da premiare”.