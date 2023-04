Frustalupi: “E’ una sconfitta immeritata, ai ragazzi vanno solo complimenti. Il rigore avrebbe cambiato la gara…”

Il tecnico del Napoli Primavera Frustalupi ha parlato ai nostri microfoni per commentare la sconfitta casalinga contro il Torino. Ecco le sue parole:

Difficoltà del match – “Abbiamo avuto sempre la palla noi e il Torino ha pensato solo a difendersi e ripartire. Purtroppo quando affronti delle squadre che si difendono così tanto, non è facile trovare l’occasione nitida. Il rigore avrebbe cambiato tutto e poi abbiamo avuto 2-3 occasioni come con Spavone e un bel cross di Barba. Lì bisognava essere più precisi, è stato anche bravo il portiere su Spavone. C’è poco da fare, devo fare i complimenti ai ragazzi, perché giocare bene contro una squadra così forte che si può permettere di inserire Dell’Aquila, Ansah e tenere in panchina Jurgens… è stata una sconfitta più che immeritata”

Discorso postpartita – “Veniamo da 2 vittorie, i risultati ci sono. Oggi è andata così, siamo stati sfortunati, abbiamo sbagliato quell’uscita, dovevamo seguire la sovrapposizione, il gol si poteva evitare stando più attenti. Ancora non ho detto niente, tanto ci alleniamo domani. Ora si devono ghiacciare la testa e pensare alla prossima, il campionato è ancora lunghissimo, ci sono 9 partite. Non ci si deve abbattere, la prestazione è stata ottima contro una squadra veramente forte”

Iaccarino – “Gennaro è un giocatore molto importante per noi, appena avuta l’occasione di metterlo l’ho fatto subito. Chiaro che deve ritrovare il ritmo e il resto, ho provato oggi a farlo giocare insieme a Jorge spostando Gennaro più avanti, sapevo che il Torino fosse una squadra molto fisica. Quindi ho preferito puntare sul palleggio di Iaccarino e Spavone insieme a Pesce. Mi sembra che le cose siano andate bene. Iaccarino giocando può trovare la condizione, ci può dare una grossa mano soprattutto con la personalità che ha”.

Poi il tecnico ha proseguito: “4-4-2? Durante la gara ho visto che potevamo farlo e l’ho fatto, devo dire che per fare bene i sistemi bisogna provarli. Noi continuiamo con il nostro, mi inorgoglisce molto che le squadre che ci affrontano cambiano sistema per affrontarci, era capitato anche con la Roma. La squadra gioca bene e gli avversari si preoccupano di noi. Il sistema di gioco i ragazzi ce l’hanno bene in testa, si può fare a gara in corso ma i ragazzi si trovano bene”.

Prossimo match contro l’Atalanta? “E’ un campionato molto difficile, la classifica la guarderemo quando mancano poche gare. In nove partite può succedere di tutto, è normale che se Atalanta e Milan sono in fondo alla classifica vuol dire che ci sono tante squadre che investono molto. E’ un campionato difficile, lo sappiamo e affronteremo ogni gara cercando di fare le migliori cose possibili”.