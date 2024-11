Furia Conte a DAZN: “Il Var doveva intervenire, c’è un errore”

Nel post partita di Inter Napoli Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Dazn, letteralmente infuriato:

“Il rigore? Scusate, ma che significa che il VAR non può intervenire, se c’è un errore? Che significa? Quando gli conviene intervengono, quando non gli conviene non intervengono? Fatemi capire voi”.

Poi ha proseguito: ” Una decisione dell’arbitro può cambiare una partita. Se c’è un errore il VAR deve intervenire, punto e basta! Questa è una cosa che fa veramente incazzare, ma non solo a me! Il signor Marelli può dire quello che vuole, ma a logica il VAR deve correggere degli errori o segnalare situazioni non viste dall’arbitro. Questo è un errore clamoroso che può incidere sulla partita! Se l’errore c’è il VAR interviene, punto e basta, ma l’arbitro deve andare a vedere cosa succede! Altrimenti si creano dei retropensieri. Se c’è un errore, il VAR corregge punto e basta“