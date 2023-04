Futuro Osimhen, una delle principali piste si raffredda

La situazione rinnovi del Napoli è complessa. Tra i giocatori con il proprio futuro incerto c’è il bomber nigeriano Victor Osimhen.

Diversi i club europei che l’hanno messo nel mirino anche vorrebbero strapparlo ad Aurelio De Laurentiis. Tra questi ci sarebbe anche il Manchester United ma, come riporta il The Telegraph, la situazione non è così semplice.

Se il patron azzurro può essere considerato un modello nella gestione societaria, non si può dire lo stesso dei Red Devils. Il quotidiano inglese, infatti, riporta proprio le difficoltà finanziarie dello United. La vecchia proprietà avrebbe lasciato circa 300 milioni di sterline di debiti. Un problema non di poco conto per il bilancio del club inglese, con il FairPlay Finanziario che si fa sempre più stringente. La squadra allenata da Ten Hag potrebbe, infatti, essere una delle prossime a dove rispondere dei propri bilanci in rosso.

A questo punto la pista che collega Victor Osimhen al Manchester United sera raffreddarsi in modo considerevole. Difficile che possano fare un’operazione così dispendiosa visti i problemi di bilancio.

Attenzione ai prossimi mesi, decisivi per il futuro dell’attaccante del Napoli.