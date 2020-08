Gabriel, il presidente del Lille: “Via libera alla cessione, entro una settimana si conoscerà la destinazione”

Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ai microfoni della BBC ha ufficializzato la cessione di Gabriel Magalhanes, annunciando che in una settimana si conoscerà la sua nuova squadra.

“Gabriel è giovane, estremamente potente, attualmente è uno dei due difensori centrali più dominanti del campionato francese. Futuro? Il modo in cui lavoriamo è semplice. Spieghiamo a lui e al suo entourage cosa stiamo cercando e una volta ricevuta l’offerta giusta la scelta è sua, come abbiamo fatto per Pépé e Osimhen. Ora deve prendere una decisione, ma non lo stiamo pressando. Penso che arriverà questa settimana o al più tardi la prossima. Comunque abbiamo dato ok perla cessione. C’è molta concorrenza, è giovane e deve prendere la decisione giusta. Noi possiamo solo dargli qualche consiglio dicendo: questo può essere l’allenatore o il club giusto per te. Ha così tanto talento che avrà successo ovunque andrà”.

Nel giro di una settimana, dunque, si conoscerà la nuova squadra del primo obiettivo in difesa del Napoli. Probabilmente, la trattativa andrà in porto nel momento in cui diventerà ufficiale la cessione di Kalidou Koulibaly.