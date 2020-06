Gabriel: “Napoli? Non ho parlato con Gattuso. Non so dove andrò, devo giocare per arrivare in Nazionale”

Gabriel dos Santos Magalhães, difensore brasiliano del Lille, glissando sul Napoli nega praticamente di avere un accordo con la società partenopea.. Ai taccuini del quotidiano L’Equipe, il calciatore si è così soffermato sulle recenti voci di mercato: “Andrò al Napoli e piaccio tantissimo a Gennaro Gattuso? Non lo so, non abbiamo parlato. Su internet e sui social network spuntano fuori tante cose, ma non so quale sia la verità. Ogni giorno si leggono cose diverse: ‘Gabriel va là, Gabriel va qua…’, ma in realtà non sappiamo ancora dove andrò. Ovunque mi trasferirò, sarà per giocare”.