Repubblica in edicola quest’oggi spende ottime parole per il Napoli e in particolare per due calciatori che, secondo il quotidiano, sono state la vera e propria sorpresa di giornata: Gaetano e Ndombele. Entrambi, non proprio titolarissimi in questo inizio di stagione, si stanno comunque ritagliando il loro spazio e mettendosi in mostra in questo ritiro.