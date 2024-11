Galatasaray, il pres.Ozbek: “Osimhen? Stiamo valutando una commissione alla vendita del nigeriano”

Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dalla televisione turca Tv100: “Stiamo disputando una stagione di successo e Osimhen quest’anno è il nostro top player, le sue prestazioni sono molto buone. Se riceveremo una commissione per la vendita di Osimhen? Questo è un periodo importante in vista della prossima ristrutturazione del club. Poi prenderemo in considerazione anche questa possibilità. Come dirigenza siamo sempre orientati al successo del club e ad accontentare i nostri tifosi. Il Galatasaray terrà conto della propria posizione nello svolgimento dei prossimi eventi. Non credo che sarà utile parlarne adesso, Osimhen è un giocatore molto importante e siamo molto orgogliosi che i nostri tifosi lo possano ammirare qui in Turchia”.

La conferma arriva anche da Buchi Laba, giornalista nigeriano vicino a Victor Osimhen: “La notizia che il Galatasaray sta cercando di acquistare una commissione per il trasferimento di Victor Osimhen è vera, ma in questo momento il suo unico obiettivo è restare concentrato sulla stagione in corso. L’obiettivo di Osimhen è dare la sua anima per i tifosi del Galatasaray di cui si è innamorato e vincere trofei per loro”.