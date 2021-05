Galtier, l’ex agente: “L’Italia gli piace, ma Napoli non credo sia un’opzione concreta”

Durante un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Oscar Damiani, l’ex agente dell’attuale tecnico del Lille accostato al Napoli, Cristophe Galtier. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

“Con il Lille ha fatto un’ottimo lavoro, ma credo voglia andar via per ridimensionare i suoi obiettivi futuri. Non credo che il Napoli sia un opzione concreta per lui, forse lo è più il Nizza. Comunque lui non disdegna l’Italia, anzi il campionato italiano gli piace molto perchè è un’amante della tattica. Non so se è stato contattato da ADL, ma probabilmente lo ha fatto qualcuno del club per parlare con lui di Osimhen”