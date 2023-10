Garcia a DAZN: “Pareggio giusto, contento per la reazione d’orgoglio”

Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Milan, terminata 2-2. Ecco le parole del tecnico del Napoli:

“Il pareggio è giusto. Il primo tempo meglio loro mentre il secondo noi. Mi è piaciuta la reazione e l’intensità della squadra. Abbiamo riaperto la partita, poi ci vuole anche un po’ di fortuna. Abbiamo avuto anche la palla del 3-2 con Kvara ma la palla non è entrata. Bravi ai ragazzi, volevamo vincerla, ma un pareggio ci può stare visto il livello del Milan.

I cambi all’intervallo? Ho voluto cambiare il modulo, non c’è solo il 4-3-3 nel calcio. Abbiamo più di una punta brava. Ci voleva un altro attaccante, ci voleva una pressione più alta e con due punte era più semplice, e poi ci voleva più aiuto da parte degli esterni. Siamo tornati in partita, peccato per il rosso a Natan, un po’ per ingenuità. Però sono contento perché testa squadra ha voglia e orgoglio.

Raspadori può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, anche a destra. È bravissimo con entrambi i piedi, per oggi ha giocato punta e trequartista e ha fatto benissimo. Politano? Matteo è un giocatore molto intelligente e uno dei pochi mancini che abbiamo. Sulla corsia di destra ha un legame forte con Di Lorenzo, l’anno scorso la corsia di sinistra era il punto forte del Napoli, quest’anno possiamo contare su entrambe le fasce. Matteo è bravo nella costruzione ma anche nell’essere decisivo, per questo gioca sempre. Matteo lavora tanto e aiuta la squadra, per il momento fa tutto bene ma non deve mollare. Sarò io a vigilare che non si addormenti.

Vedremo chi avrò a disposizione in futuro. Dobbiamo ritrovare Osimhen stasera è tornato Anguissa che deve ancora trovare dinamismo. La nostra squadra deve riuscire a giocare con diversi moduli. A volte ci sta giocare con due centravanti o, come oggi, con un centravanti e due trequartisti”.