Garcia: “Dobbiamo riprenderci solo i tre punti contro la Lazio, ci mancano quelli”

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Udinese. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Non vi preoccupate per me, sono sereno e tranquillo prima e dopo la partita. Sono contento perchè i giocatori hanno fatto la partita che avevamo preparato, sono felice per il gol di Osimhen, il centravanti deve sempre segnare. Ha dato una buona risposta sul campo, facendo ciò che ama di più: giocare a calcio e segnare. Ha fatto l’assist a Zielinski facendo tirare a lui il rigore, Zielo con freddezza ha segnato il rigore. Abbiamo ritrovato il grande Kvara stasera, ha fatto l’assist, si è procurato il rigore, ha preso due pali e segnato un bellissimo gol, sarà un po’ più tranquillo nelle partite future. Lui è un giocatore di spettacolo, ama saltare l’uomo, giocare bene, bastava concentrarsi su questo. Non siamo in classifica dove vogliamo essere, nei primi quattro, c’è da mettere in campo questa voglia, speriamo di fare bene a Lecce contro una buona squadra, vogliamo recuperare i tre punti persi contro la Lazio, non ci sarebbe stata negatività altrimenti. Ora bisogna recuperare, a Lecce ci sarà la terza partita in sei giorni, ho dato minutaggio a Lindstrom, Simeone che ha fatto gol, vive per questo. Pensiamo a vincere a Lecce, poi dopo c’è la Champions e non dobbiamo pensarci. Ci serve una striscia di tre vittorie, dobbiamo vincere a Lecce. Prima di questa partita, il Napoli era la squadra che faceva più possesso palla e tirava di più in porta dopo la sfida contro l’Inter. Per conoscere una squadra bisogna allenarla, sono soddisfatto del gioco di stasera, lo ero anche a Bologna dov’è è mancato il gol. Non era tutto da buttare a Bologna, non dobbiamo esaltarci ora. L’unico cambio rispetto al passato è che oggi abbiamo avuto più fortuna. Tutto inizia dal portiere, Alex non sarà contento perchè ha preso gol, hanno fatto bene Ostigard, Natan, Mario Rui ha portato la sua esperienza e qualità di palleggio. Il mister è sempre contento quando tutti hanno lavorato bene. Ho detto che abbiamo lavorato tanto con Natan durante la sosta internazionale, se avessi recuperato Rrahmani al 100% a Genova, Natan avrebbe già iniziato la partita a Marassi. Natan si è inserito con qualità, ha lavorato sodo e sta dimostrando per fare belle cose. Al momento ho solo due centrali, devo anche pensare a come fare se ne perdo uno. C’è un po’ di tutto, quando non concediamo nulla all’avversario e non perdiamo in costruzione palloni importanti, non subiamo ripartenze. Cerchiamo di continuare”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise