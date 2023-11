Garcia: “Dovevamo fare il secondo gol, l’Union Berlino è una squadra che non molla mai”

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Union Berlino. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Stasera c’è la particolarità di un gol subito da palla inattiva. Abbiamo sbagliato questo corner, ci siamo fatti prendere pensando a far gol. Non dobbiamo essere alla portata di un solo degli avversari, dobbiamo fare il secondo gol. Lindstrom? Ha giocato pochi minuti, però in poco tempo ho già detto che si possono fare gol e assist. Politano è uscito all’85’, l’ho cambiato perchè era stanco, ho visto anch’io che ha fatto una grande partita. Sono stato il suo primo estimatore, l’ho sempre fatto giocare. Tranne una situazione in cui era piazzato meglio un compagno rispetto a chi ha calciato, nella altre occasioni gli attaccanti hanno fatto le scelte giuste, loro hanno fisicità e sono bravi a contrastare i tiri negli ultimi venti metri, noi dovevamo essere anche più capaci nel fare il secondo gol. Siamo delusi dal risultato, non dal contenuto. Spero sia un caso il rendimento interno, dobbiamo vincere al più presto, abbiamo l’occasione di farlo domenica. Dobbiamo recuperare fisicità ed energia, dobbiamo continuare la striscia di successi in campionato. Noi studiamo sempre l’avversario con molta attenzione, anche nell’ultima partita che hanno perso non meritavano di perdere 3-0, l’avversario ha fatto tre tiri nello specchio. Dovevamo essere più efficaci davanti ma sapevamo che l’Union Berlino non molla mai”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise