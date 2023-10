Garcia: “Il pareggio era più giusto, mi è piaciuto molto il secondo tempo”

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Real Madrid. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sono deluso dal risultato, non mi sembra giusto, il pareggio era quello più giusto. Le statistiche e l’analisi dei momenti della partita lo dimostrano, abbiamo fatto gol su corner, subito il pareggio su un errore nella costruzione dal basso, siamo riusciti spesso ad uscire bene da dietro nel resto della partita. Sbagliare fa parte del gioco, mi è piaciuto meno l’atteggiamento sull’1-1, siamo stati troppo aperti, ci siamo fatti imbucare a centrocampo, l’abbiamo corretto all’intervallo, fortunatamente non era troppo tardi. Dovevamo andare di più sulle fasce laterali anche se Camavinga e Carvalaj sono molto bravi, ho dovuto rincuorare la squadra all’intervallo, siamo stati bravi a trovare il pareggio, mi è piaciuto molto il secondo tempo, il Maradona ci ha aiutato molto. Peccato che abbiamo preso un gol sfortunato, forse il calcio d’angolo non c’era ma non parliamo degli episodi perchè magari Ancelotti potrà parlare del rigore. Mi è piaciuta la reazione del nostro pubblico alla fine della partita, sono tifosi che conoscono il calcio. È sempre difficile perdere, in Champions ci sono ancora quattro partite, la doppia sfida contro l’Union Berlino sarà decisiva. Vanno tenute tutte le cose fatte bene, dobbiamo essere bravi a far passare il temporale durante le partite, poi abbiamo visto che può uscire il sole. Bellingham e Vinicius? Ho detto che abbiamo giocato alla pari contro il Real Madrid, siamo stati bravi, dobbiamo crederci. Abbiamo giocato contro grandi campioni, potevamo fare molto meglio dopo l’1-1 e soffrire forse un po’ meno. È positivo, però, essere ripartiti e aver creduto alla vittoria. Ostigard e Natan? Spero di avere la scelta, sono contento delle loro performance, è molto meglio così per il futuro della squadra. Zielinski rigorista? Non penso, di solito c’è una guerra nelle squadre per tirare i rigori, faccio una lista. Se non la vogliono seguire, è scelta del primo della lista dare il pallone ad un altro. Visto che l’aveva segnato nell’ultima occasione, è giusto che lo tirasse un’altra volta”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise