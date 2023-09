Garcia in conferenza stampa: “Nelle difficoltà si vedono gli uomini veri, quando fila tutto liscio è facile”

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa njel post-partita di Bologna-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sono soddisfatto della prestazione generale, è positivo non aver preso gol. Siamo stati bravi ad inserire Natan, sono d’accordo che abbiamo fatto un bel primo tempo, quando la palla va sul palo ed esce un po’ di sfortuna c’è. Il calcio a volte è questione di centimetri, nella ripresa un po’ meno bene perchè abbiamo lasciato troppo al Bologna che ha fatto solo un tiro con Zirkzee. Quando hai un rigore e lo sbagli, non ti aiuti a vincere. Era una partita da vincere, mercoledì bisogna farlo, ci manca da troppo tempo il successo in campionato. Dobbiamo vincere partite di seguito, abbiamo qualità anche sulla panchina, dobbiamo giocare fra tre giorni con l’Udinese, sei a Lecce, devo fare appello a tutta la rosa, sarebbe una mancanza di rispetto. Sono contento per Kvara, all’intervallo riferiva di avere un po’ di sovraccarico ai due polpacci e non lo voglio perdere. Sul rigore sbagliato può succedere a tutti, quando giochi 83 minuti devi accettare di essere sostituito, magari non essere contento di uscire, l’atteggiamento però non è buono. Ne ho parlato nello spogliatoio, rimane lì. Non ho scelto il doppio centravanti perchè conta anche il centrocampo, stava messo bene, la creatività parte da lì. Non c’è tempo di lamentarci, bisogna concentrarsi sulla prossima, la squadra ha fatto bene, forse non abbastanza perchè altrimenti avremmo vinto. Lindstrom è arrivato tardi, deve anche lavorare sugli schemi, poi ci sono giocatori che sono stati bravi non solo l’anno scorso ma anche quest’anno. Elmas ha fatto bene a Braga, Politano ha avuto un problema personale durante questa settimana, ho scelto di non rischiarlo dall’inizio. Prevedibili? Se Osimhen avesse fatto gol quando ha preso palo e su rigore, avremmo parlato di altro. Siamo venuti con personalità, dobbiamo fare di più. Garcia Out su Twitter? Non è che potete ascoltare solo una minoranza urlante, c’è una maggioranza che supporta il Napoli, i suoi giocatori, l’allenatore. Dobbiamo spingere di più in campionato per tornare nelle prime quattro, gli uomini veri si vedono nelle difficoltà. Quando tutto va liscio, è facile”

Dal nostro inviato a Bologna Ciro Troise