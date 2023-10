Garcia: “Potevamo anche vincerla, abbiamo tante risorse per cambiare modulo”

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Milan. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È stato un pareggio giusto, normale, non abbiamo fatto il primo tempo che volevamo ma c’è anche una grande squadra come avversaria. È meglio passare dal 2-0 al 2-2 che viceversa, serve anche un po’ di fortuna perchè loro hanno trovato il palo interno e il gol, noi potevamo segnare sull’ultima occasione. I tifosi ci hanno spinto, aiutato, chi è entrato è stato bravo. Ho inserito Zanoli e non Lindstrom o Zerbin perchè sapevo che venisse espulso Natan (ride, ndr). Cambiare modulo? Ho detto dal primo momento che avevamo delle risorse importanti, Raspadori può giocare in tutte le posizioni d’attacco. È giusto cambiare quando stai perdendo 2-0, Raspadori tra le linee ci può dare tanto. Prendere due gol è complicato, ci ha impedito di vincere, secondo me c’è da coltivare questo secondo tempo, le cose che abbiamo fatto bene. I giocatori lavorano benissimo, ascoltano, sono motivati e poi in partita non giochiamo da soli. Il Milan ci ha messo sotto pressione, li abbiamo fatti arrivare troppo vicini alla nostra area. Avevamo le chiavi per non fare questo primo tempo, ne parleremo con la squadra. Nel secondo tempo abbiamo visto una grande squadra che ha giocato con intensità e messo sotto pressione l’avversario, abbiamo avuto peso, dovevamo spingere di più per trovare il pizzico di fortuna che ci farà vincere magari al 95′. C’è chi può essere un po’ meno bravo in una partita, chi in un’altra. Lo spirito di squadra c’è, lo stato d’animo positivo anche, c’è un avversario nel primo tempo. La stagione non è finita, ci manca una striscia di tre vittorie in campionato. Gol subiti? All’inizio concedevamo meno tiri, dobbiamo impedire all’avversario di tirare in porta, anche perchè il nostro portiere è tornato grande. Se giochiamo come nel secondo tempo, con questa voglia possiamo ottenere tanto. Elmas? Ha giocato mezzala, ciò che conta è che chi sta in campo dia il meglio per la squadra”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise