Gasperini a DAZN: E’difficile commentare la sconfitta per come è andata la partita”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: “Alcuni episodi ci tengono bassi e non ci fanno alzare il livello, nonostante giochiamo contro squadre di valore, la squadra quando non ha paura mette in difficoltà, la partita era dalla nostra parte e l’abbiamo persa per un episodio come ci sta accadendo ultimamente. Le grandi squadre creano difficoltà, alzano il livello, sono squadre che fanno più pressione e ti costringono a qualche errore in più. Mancanza di de Roon? Siamo stati bravi a centrocampo, per Pasalic è stata la migliore prestazione di quest’anno. C’è mancato nel primo tempo un po’ di pressione con gli attaccanti, abbiamo migliorato nel secondo tempo la qualità della prestazione. Davanti nel secondo tempo stavamo facendo bene. De Ketelaere era giusto giocasse lui, Lookman è il migliore in attacco come condizione in questo momento. De Ketelaere nel secondo tempo è cresciuto e siamo andati avanti così. E’ un giocatore di qualità. Oggi è difficile commentare la sconfitta per come è andata la partita, contro un Napoli forte, siamo stati capaci di ribaltare con grande forza e energia e aver perso in questo modo la partita è difficile da digerire. L’Europa è un altro tipo di torneo, abbiamo una gara contro una squadra pericolosa e forte, abbiamo bisogno di fare risultato per essere qualificati e poi fino a marzo non ci saranno le nazionali di mezzo e dovremo stare attenti al campionato e fare scelte, la squadra ha valori importanti e spesso c’è qualche errore di troppo che ci penalizza un po’, dobbiamo cercare di sintetizzarli per essere più competitivi. Non abbiamo problemi in attacco, segniamo sempre. Paghiamo la gioventù e la freschezza di alcuni giocatori, se ragioniamo in termini di classifica ci toglie qualche cosa, in termini di prospettiva ci fa crescere”.