Gasperini: “Mi aspetto il miglior Napoli, sarà un match importante. Sugli infortunati…”

Il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa nel pre partita del match contro il Napoli:

“Che Napoli mi aspetto dopo il cambio in panchina? È sempre una squadra molto forte, è una squadra che lo scorso anno ha stradominato il campionato, mi aspetto il miglior Napoli, ma anche per noi siamo in una buona posizione di classifica. È sempre stata una partita di riferimento, domani avremo sicuramente il metro. È una partita dove dobbiamo far bene tutti, l’obiettivo nostro è sempre quello di fare il massimo.

Infortunati?

“Sono rimasti fuori Palomino e Toloi. Ruggeri ha recuperato abbastanza bene, abbiamo recuperato un po’ tutti, il dubbio dell’ultima ora è quello di Koopmeiners, è arrivato dalla nazionale un po’ acciaccato, lo valuteremo domani. È un problema fisico, è un affaticamento. Il problema è che giochiamo domani”. Adopo? “Potrebbe giocare anche se non ha le caratteristiche di De Roon, è sicuramente differente”. De Ketelaere? “Non mi preoccupa, è comunque un giocatore in crescita. Ha avuto modo di recuperare bene dal punto di vista fisico, mi è sembrato sicuramente in crescita anche sotto l’aspetto della condizione. Arriva da una stagione non positiva, adesso sta facendo il suo percorso”.