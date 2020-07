Gasperini teme il Napoli: “Squadra costruita per traguardi più alti. Abbiamo un buon vantaggio, ma mancano ancora tanti punti”

Intervenuto al sito ufficiale dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha analizzato la sfida di domani contro il Napoli: “Come sta l’Atalanta? Stiamo molto bene, chiaro che siamo partiti con 3 vittorie, cosa fondamentale per la classifica e il morale. Ogni partita bisogna resettare e partire da zero. E’ una situazione complicata per tutti.

Napoli in ottimo momento? Il Napoli è una grande squadra. Era strano l’andamento precedente. Sta dimostrando tutto il suo valore. Tutti dicevano che gli azzurri potessero lottare per lo Scudetto con la Juventus. Ha avuto problemi e ora sta venendo fuori

Cosa temi del Napoli? Il valore della squadra in assoluto. Ha una rosa importantissima con tante variabili in attacco e a centrocampo. E’ una squadra costruita per lottare per traguardi molto più alti

Assenze in casa Atalanta? Malinovski è squalificato, problemi anche per Palomino per il resto ci siamo tutti.

Che partita sarà? La partita ha molta attesa sia per la classifica che per quello che stanno facendo le due squadre. Abbiamo un buon vantaggio ma consideriamo il Napoli una squadra può fare un filotto importante. I punti son ancora tanti e dobbiamo conquistarli”.