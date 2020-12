Gattuso a Sky: “4-3-3 o 4-2-3-1 non cambia nulla. Con l’AZ sarà difficile”

Alla vigilia della sfida con l’AZ, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato a Sky Sport dell’ultima gara e di quella di domani d’Europa League:

“Il Napoli è una squadra forte tecnicamente, che ha toccato con mano anche nelle precedenti gestioni che non si può permettere di metterci il veleno, di fare la corsa in più, la qualità non ti fa vincere tutte le partite. Bisogna giocare sempre insieme avendo l’obiettivo sempre in testa. Ho fatto 5-6 partite con il 4-2-3-1, sanno tutti che il mio modulo è il 4-3-3, ormai ho superato le 100 partite in serie A. I giocatori forti vanno fatti giocare, se non ci mettiamo in testa di fare la corsa in più qualcuno dovrà stare fuori ma stiamo parlando troppo di numeri, la differenza è nella mentalità, non bisogna stare male quando si fa fatica. La squadra ha battagliato nella scorsa stagione per lunghi tratti, non pensavamo solo a giocare bene tecnicamente, bisogna avere quest’atteggiamento dando continuità alla partita contro la Roma. Insigne? M’aspetto ancora di più da lui, tecnicamente non posso dirgli nulla, lui è il capitano, voglio vederlo con meno musone, non ha più 22-23 anni, gli rompo le scatole per fargli fare il salto di qualità, può e deve modificare quest’aspetto, ha ancora 6-7 anni di grande carriera, è impeccabile per il sacrificio e per come copre il campo. Quando gli si spegne la luce soffre per due-tre giorni di mutismo selettivo, deve lavorare su quest’atteggiamento. L’Az? In campionato dopo la gara di noi ha sempre fatto risultato, c’è grandissimo rispetto, bisogna fare una prestazione d’altissimo livello. Turn-over meno spinto? Non so neanche se giocheremo con il 4-2-3-1 o il 4-3-3, sapete meglio che se faccio 4-3-3 ho solo Elmas come alternativa da mezzala a Fabian Ruiz e Zielinski. Osimhen? Mi scoccia tanto soprattutto vedere il ragazzo arrabbiato, la sta vivendo male ed è normale, dobbiamo farlo stare a suo agio, tranquillo sperando che guarisca il prima possibile. Mertens? Tecnicamente sta sbagliando tanto e da lui non te l’aspetti, fisicamente si sta sacrificando molto, per noi è un giocatore fondamentale, per lo spirito, può e deve fare meglio. Ha la colla al piede, deve giocare meglio le occasioni che gli arrivano. In sala video oggi abbiamo parlato dell’importanza della partita, ci giochiamo tanto, la squadra si è allenata molto bene, speriamo domani di fare una grandissima prestazione”