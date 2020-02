Gattuso a Sky: “Fatto quello che dovevamo, un po’ deluso per la fase di costruzione. Qualificazione ancora aperta”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, alla fine del match pareggiato contro il Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Non si può sbagliare nulla con loro, si sapeva. Siamo stati bravi. Potevamo fare meglio su qualche risalita, ma abbiamo fatto ciò che dovevamo. Li abbiamo aspettati, hanno creato poche occasioni. Sono un po’ deluso per la fase di costruzione, potevamo fare meglio. Ma quando vai a chiudere così, giocando sui 25-30 metri, un po’ di stanchezza subentra”.

Il Napoli è in grado di andare a fare la partita al Camp Nou? Qualificazione aperta? “Ci mancherebbe. Avremo tempo per preparare la partita. Loro sono una grande squadra, gli mancheranno anche Vidal e Busquets, la qualificazione è ancora aperta. Il Napoli non è una squadretta, ha tanti calciatori forti. Il Barcellona ha qualcosa in più, ma se giochiamo come sappiamo fare abbiamo le nostre possibilità”.

Potevate fare meglio in fase di uscita? Cosa avete sbagliato sul gol? “L’errore è stato quando Mario Rui ha rotto la linea. In quel momento doveva scivolare Maksimovic, invece è stata data doppia profondità e non ci è arrivato. Sul palleggio, invece, penso che potevamo farlo meglio. Avevamo sia l’attaccante esterno libero che la mezzala. E tante volte non siamo andati dall’altra parte”.

Avevi preparato la partita aspettandoli al limite dell’area? “Sono loro che ti portano così. Da quando è arrivato Setien, il Barcellona è una squadra che porta sei giocatori in zona offensiva, non è una squadra che palleggia e basta. Oggi quando Messi si abbassa ti manda in porta. Se gli davamo spazio potevano farci del male. Invece ci hanno fatto il solletico oggi, non hanno tirato in porta. Potevamo stare anche una giornata così. Ma è andata male su un episodio e l’abbiamo pagata cara. Noi dovevamo fare questo tipo di partita”.

Un vantaggio che al ritorno non ci saranno Busquets e Vidal? “Non cambia niente. Hanno Arthur che la incarta ugualmente. Andate a vedere anche i calciatori che hanno preso dalla cantera, sono tanta roba”.

Setien l’ha invitata a cena? “Ho casa in Spagna, quando andremo in vacanza ci incontreremo e berremo un bel bicchiere di vino insieme. Lo ascolterò volentieri”.