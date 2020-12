Gattuso a Sky: “Oggi devo fare i complimenti alla squadra. Giovedì ci giochiamo qualcosa di importante”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky ha commentato la gara di campionato giocata contro il Crotone allo stadio Scida.

“Partite tutte difficili in Serie A ma oggi devo fare i complimenti alla squadra per come ha saputo soffrire quando il Crotone ci ha messo in difficoltà.

Non è facile giocare ogni tre giorni. Giovedì siamo tornati alle 3-4 di notte e venerdì non hanno fatto nulla. Però l’importante e aver tenuto botta.

Abbiamo fatto cose importanti ma bisogna dare continuità. Sul campo abbiamo fatto 21 punti e non è poco.

Giovedì già ci giochiamo qualcosa di importante contro un avversario davvero difficile.

Voglio giocatori più tecnici ma quando si scende in campo voglio una squadra che non deve giocare sempre di fioretto. Una squadra che cerchi la superiorità numerica con il palleggio, propositiva.

Zielinski ti lascia là, danza quando ha la palla. Non ho mai visto nessuno saltare l’uomo come fa lui. Ha qualità, tecnica balistica, gli mancano forse i 6-7 gol. Mi piace molto come gioca è un giocatore molto forte e ha ancora margini di miglioramento”.