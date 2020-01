Gattuso a SKY: ”Ospina? La colpa è mia. Per restare a Napoli devo ottenere un filotto di vittorie!”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky dopo la sconfitta con la Lazio: “Ci teniamo la prestazione positiva, ho chiesto io di iniziare il gioco dal portiere. L’errore ci sta. Da quando sono arrivato abbiamo preso gol incredibili. Non diamo continuità ai risultati. Era da tanto tempo che facevano un gioco diversi. Serve un filotto di vittorie. Dobbiamo essere una squadra pensante, in questo momento non lo siamo. Prima o poi le vittorie arrivano. E’ difficile sentirsi dire “bravo, bravo” e non porti nulla a casa. Ci sono tanti elementi in rosa che qualche anno fa hanno giocato il miglior calcio d’Europa. Dobbiamo dare continuità agli allenamenti e fare il possibile. L’Europa? Mi devo basare su quello che vedo in settimana. Non si può parlare di aria fritta. La classifica non si deve vedere. Voglio miglioramenti e vincere le partite. Dobbiamo giocare da squadra, partendo dal basso. L’obiettivo è questo qua. Fine ciclo? Non lo so, il primo responsabile sono io. Per restare a Napoli devo fare risultati. Insigne? Molto bene il secondo tempo, poi nel primo tempo troppo sulla linea. Non solo Insigne, la squadra è in crescita. La Lazio veniva da 9 vittorie consecutive. Ospina ha sbagliato? Sono io il responsabile, sono io che chiedo determinate cose, ha fatto delle buone imbucate, ci fa sviluppare il gioco in maniera corretta. Il portiere oggi deve giocare”.

