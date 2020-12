Gattuso a Sky: “Real Sociedad forte, servirà un grandissimo Napoli per passare il turno”

Intervistato da Sky Sport, il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha fornito le sue sensazioni sulla sfida di giovedì contro la Real Sociedad: “Domani è un test importante, è una partita da dentro o fuori. E’ il primo obiettivo della stagione contro una squadra forte che non perde da tantissimo tempo. Gli mancano due giocatori importantissimi ma sappiamo l’importanza della partita. Ci sarà da soffrire come a casa loro, lì non è stato facile, siamo stati bravi e fortunati. Ci vuole un grandissimo Napoli per riuscire a passare il turno”.

Avere due risultati a disposizione può essere un’insidia? “Per come siamo noi si, non siamo abituati a difenderci per 90 minuti. Dobbiamo essere bravi a giocare il nostro calcio e ad annusare il pericolo. Hanno giocatori che sono molto pericolosi, hanno velocità e tecnica. Sono una squadra che gioca da tanto tempo insieme e come ho detto prima ci vuole un grandissimo Napoli”.