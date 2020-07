Gattuso: “Abbiamo giocato al di sotto delle ultime partite. Il secondo tempo non mi è piaciuto”

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Bologna-Napoli:

“Il Bologna ha fatto molto meglio di noi. Nel primo tempo ce la siamo giocata, nella ripresa non siamo scesi in campo. Abbiamo giocato al di sotto delle ultime 7-8 partite e non va bene. Non mi interessa quando sento dire che non ci sono stimoli perché li abbiamo, tra qualche settimana abbiamo il Barcellona. Oggi invece abbiamo sofferto, il Bologna ci ha messo in difficoltà, non abbiamo giocato da squadra. Ci è andata bene a pareggiare questa partita.A me nel secondo tempo non è piaciuta la squadra. Eravamo lunghi, sembravamo la squadra di 4-5 mesi fa. Per tutto il secondo tempo ogni volta che il Bologna scendeva con la palla si rendeva pericoloso. Complimenti a loro. Il Bologna somiglia a Mihajlovic, non molla mai, l’abbiamo visto anche a Parma. Io avevo detto alla squadra che non avremmo fatto una passeggiata qui, ma era una partita seria. E infatti è stata una partita seria”.

Milik? “Non sto qua a giudicare la sua prova, ha fatto ciò che doveva. E’ stata l’intera squadra a far fatica oggi. Non siamo riusciti a fargli arrivare i palloni”.

Da Lozano si aspettatava di più? “No. Ha caratteristiche diverse da Insigne, ma ha fatto ciò che doveva. All’inizio la partita mi è piaciuta, mentre nella ripresa non siamo scesi in campo e il Bologna ci ha schiacciati e messo in difficoltà”.