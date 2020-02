Gattuso ai suoi prima di partire per Genova: ”Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni”

Questa sera, alle 20:45, è in programma Sampdoria-Napoli: stavolta la formazione azzurra non la sceglie Rino Gattuso ma l’influenza. Fabian Ruiz è rimasto a Napoli, a letto ormai da 4 giorni; Diego Demme, convocato, è stato ‘isolato’ in albergo a Genova per paura di contagi.

Fondamentali i tre punti per gli azzurri che nelle ultime due prestazioni hanno dimostrato di saper riuscire ad alzarsi dal momento buio. L’edizione odierna di TuttoSport riporta le parole di Ringhio ai suoi prima di partire per Genova: “Ora dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni”. La vittoria permetterebbe di tornare a guardare con ottimismo la classifica ed alla restante parte di stagione. Obiettivo: arrivare in Europa.