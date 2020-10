Gattuso in conferenza: “La vittoria della squadra, i derby sono sempre difficili. Scudetto? Questa parola non ci appartiene”

In conferenza stampa ha parlato così il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni:

“E’ stata una partita molto difficile, è stata la vittoria della squadra. Sapevo non fosse una passeggiata, un derby non lo è mai. Sapevamo le difficoltà che potevamo avere. Nel primo tempo abbiamo palleggiato in modo sterile, nella ripresa è stata una gara diversa grazie a tutti, non solo di chi è entrato.

Scudetto? Ti stoppo qua, per ora questa parola non ci appartiene. Noi dobbiamo tornare in Champions. Abbiamo ancora alti e bassi, dopo quattro gare non si può dire che siamo da scudetto. Abbiamo una rosa importante e vogliamo fare tanti punti. Vediamo dove arriveremo.

Incidenti di Napoli? Sono cose che non si fanno, ma in questo momento, parlo da imprenditore, è difficile riuscire a fare le cose come si vuole. E’ un momento particolare e non bisogna dimenticare che c’è gente che fa fatica ad arrivare a fine mese ma anche prima del Covid. Chi ci governa deve capire che milioni di persone non se la passano bene e hanno bisogno del piatto di pasta a tavola e non devono sottovalutarlo.

Cosa ho detto alla squadra? Sapevamo fosse dura e non avremmo trovato tappeto rosso e applausi. Dovevamo battagliare. Mi ha dato fastidio che siamo stati sorpresi per la loro aggressione e mi sono arrabbiato.

Quando abbiamo vinto la partita? Quando abbiamo messo pressione davanti e abbiamo giocato in verticale e quando abbiamo fatto circolare palla senza dare punti di riferimento. Montipò? Non dico cosa ho pensato, sono passati due anni e mezzo ma dentro di me ne son passati 20″

Mertens? Nel primo tempo abbiamo avuto problemi tra le linee, è andata meglio nel secondo tempo“.