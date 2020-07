Gattuso in conferenza stampa: ”Abbiamo cazzeggiato troppo. Non parlo degli arbitri, se continuiamo cosi faremo il solletico al Barcellona”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza al termine della sconfitta degli azzurri contro il Parma: “Non parlo degli arbitri, sbagliano come noi, credo alla buona fede, ma ai miei tempi quei rigori là quando te li davano. Parliamo della prova: in questo momento dobbiamo pensare che se continuiamo così andiamo a fare il solletico al Barcellona. Subiamo tanti gol, perché siamo nella metà campo loro possiamo pensare di essere tutti bravi di trovare la giocata. Subiamo troppo gli avversari appena si affacciano creano problemi”.

“I dati dicono che creiamo tanto, siamo ultimi tra quanto creiamo e quanto subiamo. Il Parma non ha tirato in porta, ma certe volte attacchiamo anche con i terzini e non manteniamo attenzione. Creiamo tanto e non concretizziamo, ma finiamo per prendere gol subendo poco o nulla, è un problema di concentrazione. Lozano ? Meglio da esterno, lo sapevamo già, oggi è facile dire non abbiamo vinto per l’attaccante, ma la squadra gioca un buon calcio ma non fa le cose fatte bene. Oggi, abbiamo cazzeggiato tropppo. Sui rigori vorrei dire tante cose, ma ho rispetto degli arbitri. I rigori ci possono stare, ma devono esserci, fare chiarezza pure sui falli di mano. Pure il nostro, se non ce lo dà non è uno scandalo,ma tutti e tre i rigori sono da rivedere. In Champions gli arbitraggi possono essere anche diversi, ma non cerchiamo arbitri, il dato di fatto è che ci sono tanti rigori discutibili”