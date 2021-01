Le gare contro lo Spezia in Coppa Italia e contro Parma e Genoa in campionato saranno decisive per il futuro di Gennaro Gattuso.

In caso di nuove difficoltà Aurelio De Laurentiis si guarderà decisamente intorno per valutare un addio anticipato con il tecnico calabrese. Intanto per il rinnovo è tutto congelato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Napoli guarda a due ex allenatore, lo spagnolo Rafa Benitez, appena svincolato dal Dalian e Walter Mazzarri.