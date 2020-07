Gazzetta – Anche il Milan su Milik: un fattore potrebbe favorire i rossoneri nella corsa al polacco, i dettagli

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” fa il punto sul futuro di Arek Milik: non solo Juventus per il polacco, che potrebbe finire nell’orbita del Milan, prossimo avversario del Napoli in campionato: “Domani dunque c’è da affrontare il Milan, che potrebbe rappresentare anche il futuro per il ventiseienne attaccante polacco. Da tempo il club rossonero cerca un “nove” con le sue caratteristiche e ad Arek la soluzione non dispiacerebbe, anche se è pressato dalla Juventus, dove comunque non potrebbe avere la certezza di giocare titolare“