Gazzetta annuncia – Zero dubbi, Luciano Spalletti sarà il nuovo tecnico del Napoli

Mancano quattro partite ma il futuro tecnico del Napoli sembra ormai già deciso. Sarà Luciano Spalletti il nuovo allenatore del Napoli, la Gazzetta dello Sport non ha dubbi e le parti stanno ormai già trattando per il contratto con l’impressione che la distanza potrebbe essere colmata con un contratto di più anni a 3 milioni all’anno. ADL e Gattuso hanno discusso di calciomercato e tanto altro, il confronto è continuo e le parti attendono di capire solo se il Napoli si qualifichera’ o no per la prossima Champions League.