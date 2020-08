Come scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Bartomeu, il presidente del Barça, aveva pronta l’offerta per Fabian Ruiz: 70 milioni di euro per riportare in patria il talento della nazionale spagnola. Ma De Laurentiis avrebbe trattato, eventualmente, partendo da un’offerta di 100 milioni di euro in su. Cifra che il club catalano ha ritenuto fuori mercato per il momento che sta vivendo il calcio in generale. Ma non è escluso che Bartomeu ritorni alla carica nei prossimi mesi.