Gazzetta – Barcellona-Napoli decisiva, senza Champions e Mondiale De Laurentiis può vendere tutti i big

Il match di questa sera contro il Barcellona sarà decisivo per il futuro del Napoli. Lo ha sottolineato Calzona e lo sa anche De Laurentiis, gli azzurri necessitano della vittoria contro il Barcellona per coltivare le speranze per il Mondiale per club mentre restano poche le chance di qualificazione alla prossima Champions League.

Come riporta la Gazzetta dello Sport la sfida di Barcellona sarà fondamentale, senza Champions e Mondiale gli azzurri potrebbero cedere tutti i gioielli, non solo Osimhen ma anche Kvaratskhelia e qualche altro big della rosa. I tifosi del Napoli anche per questo devono sperare nella qualificazione.