A fine stagione il Napoli dovrà fare i conti con il dhalismo tra Meret e Ospina, un provlsma che secondo il portiere azzurro dovrà terminare.

Alex vuole la certezza di giocare ed anche Giuntoli e De Laurentiis attenderanno le decisioni del nuovo tecnico per capire il futuro. Se il nuovo tecnico dovesse ancora scegliere Ospina, per Meret sarà addio: in Inghilterra c’è l’Everton mentre in Italia ci sono Inter e Roma.