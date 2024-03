I risultati ma non solo. Francesco Calzona si gioca nelle ultime dieci partite la panchina del Napoli, il sogno è tornare in Champions ma soprattutto De Laurentiis vuole vedere sprazzi del gioco che abbiamo visto in passato con Spalletti e Sarri. Come riporta la Gazzetta queste gare saranno fondamentali e poi si deciderà il futuro del tecnico.

Calzona ha chance ma occhio ai sostituti, per la panchina piacciono i nomi di Italiano (in pole) o eventualmente sorprese come Farioli e Palladino.