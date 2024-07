Gazzetta – Clamoroso Osimhen, parte con il Napoli anche per Castel di Sangro!

Osimhen andrà anche a Castel di Sangro, col Psg è una questione economica

Brusca frenata tra Napoli e Paris Saint Germain nella trattativa per Victor Osimhen. I contatti tra le parti vanno avanti da diverse settimane, con il club francese che sembrava l’unico realmente intenzionato ad acquistare il bomber nigeriano, ma non alle condizioni richieste dagli azzurri e per questo al momento l’operazione è in stand-by.

L a società parigina, infatti, non ha alcuna intenzione di pagare l’intera somma della clausola rescissoria dell’attaccante nigeriano, e allo stesso tempo ha rifiutato di inserire Kang-In Lee – molto gradito da Antonio Conte e dirigenza – come contropartita tecnica. Ad oggi l’affare è fermo e secondo quanto riportato dai colleghi dell’edizione dell’edizione in edicola oggi de La Gazzetta dello Sport, Osimhen giovedì mattina sarà addirittura tra i giocatori che saliranno sul pullman azzurro per raggiungere Castel di Sangro e prendere parte alla al secondo step di ritiro.

Con Lukaku sullo sfondo che è sempre in attesa di raggiungere Antonio Conte.

a cura di Tommaso Parrella