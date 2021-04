Gazzetta critica Osimhen: prestazione deludente del bomber nigeriano

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prestazione deludente di Victor Osimhen, nel match giocato ieri contro l’Inter. Il nigeriano si è visto poco in zona goal e raramente lo si è visto nel vivo del gioco. Secondo la rosea, Gattuso ha voluto premiare il nigeriano, dopo gli ottimi impatti avuti sui match contro Juventus e Sampdoria ,ma la sua scelta non è stata premiata. Il nigeriano deve migliorare sicuramente sotto l’aspetto tecnico e tattico. Adesso bisogna recuperare al meglio la concentrazione per la sfida infrasettimanale contro la Lazio, dove l’imperativo è vincere. Gli azzurri non possono permettere una rimonta in classifica dei biancocelesti, ne perdere contatto con le squadre avanti.