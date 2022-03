Gazzetta dello Sport – Napoli, tutto su Januzai. Altri tre nomi nel mirino degli azzurri

Il Napoli pensa al futuro e inizia a fare sul serio per Adnan Januzaj. Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il trequartista della Real Sociedad sembra essere il nome giusto per sostituire Lorenzo Insigne. Tuttavia, sul taccuino di Cristiano Giuntoli, ci sono anche altri tre profili da non trascurare. “Attira molto la pista per Adnan Januzai: a giugno si svincolerà dalla Real Sociedad. Che ha formulato una proposta di rinnovo ritenuta pure interessante dal fronte del 27enne belga”.

“Ma il rilancio del Napoli sarebbe andato oltre. Il suo nome è scattato in pole in una lista che potrebbe andare oltre altri obiettivi del momento, come Hamed Traoré, 22enne del Sassuolo, Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, appena spostatosi (sino a fine stagione) alla Dinamo Batumi dal Rubin Kazan, e Charles De Ketelaere, 21 anni in forza al Bruges”, riferisce il famoso quotidiano sportivo in merito agli altri tre nomi nel mirino della società partenopea.