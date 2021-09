Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Diego Demme ancora per diverso tempo. Come riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore tornerà almeno a metà Ottobre ed anche per questo motivo il tecnico toscano ha accantonato il 4-2-3-1 per passare al più ‘logico’ 4-3-3. L’acquisto di Anguissa darà ulteriore spinta al club azzurro ed il problema modulo verrà riproposto solo al ritorno del tedesco.