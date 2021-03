Gazzetta – Entrambi non ancora al 100%, anche con il Milan staffetta Mertens-Osimhen: insieme la media punti è da secondo posto

“Due centravanti per lo sprint Champions”, titola l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” raccontando del momento di Mertens e Osimhen, entrambi reduci da lunghi infortuni e ancora senza la condizione giusta per giocare una partita intera. Le prove generali – si legge – si sono già viste contro il Bologna e la staffetta ha funzionato: “Con Osimhen che nella ripresa ha “spaccato” la partita entrando e segnando il 2-0 dopo pochi minuti dall’ingresso con una progressione micidiale, proprio nel momento in cui il Bologna stava operando il massimo sforzo. Il progetto iniziale era quello di far convivere la freschezza del giovane centravanti nigeriano con l’abilità tecnica del belga rifinitore dietro la prima punta.

La coppia si impose subito nel secondo tempo a Parma della prima di campionato. E fino a novembre le cose andarono bene con risultati anche clamorosi (4-1 all’Atalanta, 4-0 alla Roma) poi l’infortunio alla spalla di Osimhen e quello alla caviglia di Mertens complicarono i piani. Lo dimostra la media punti: con i due in campo il Napoli vanta un 2,3 che proiettato lo porterebbe a 56 punti, altezza Milan”.