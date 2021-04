In casa Napoli c’è molto interesse sulla situazione di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Negli ultimi giorni si era parlato di permanenza per i due ma non è così secondo la Gazzetta dello Sport con sia il difensore che il centrocampista che hanno chiesto la cessione ad Aurelio De Laurentiis, vogliono lasciare Napoli e provare nuove esperienze in altri club.