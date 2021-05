L’ultima giornata di campionato ha portato un clamoroso epilogo con il Napoli che ha frenato contro l’Hellas Verona ed ha fallito l’obiettivo Champions League.

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa è la seconda stagione per gli azzurri senza Champions e comporta una possibile rivoluzione per il club partenopeo. Per Gattuso è un mezzo fallimento e senza massima competizione europea il Napoli dovrà ricevere, molto probabilmente, anche il no per la panchina di Max Allegri.