L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea gli ultimi risultati di Victor Osimhen, oramai decisivo per il Napoli e per Gennaro Gattuso.

Proprio il tecnico calabrese è stato decisivo nella rinascita dell’attaccante come testimoniano le urla nel corso del match con lo Spezia: dopo la doppietta si sentiva Rino urlare ‘Dai Victor, vai!’. Ennesima dimostrazione di come Gattuso sia stato fondamentale per il Napoli e per alcuni suoi elementi.