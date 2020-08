Gazzetta – Gattuso, il rinnovo slitta in primavera: una penale da 7 mln ostacola la firma

Slitta in primavera la firma sul rinnovo per Gennaro Gattuso con il Napoli. Il motivo principale è spiegato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna e riguarda una penale da 7 milioni di euro nel caso in cui voglia lasciare il club azzurro prima del 2023, data di scadenza del nuovo contratto.

Penale che, scrive la ‘rosea’, il tecnico calabrese non sarebbe intenzionato ad accettare. Le sensazioni, però, restano positive. Non ci sono particolari divergenze tra Gattuso e il presidente Aurelio De Laurentiis, con il quale, anzi, c’è piena comunione di intenti sui calciatori che comporranno la rosa futura del Napoli: ci sarà tempo per riaprire il discorso rinnovo.