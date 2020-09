Gazzetta – Gattuso insiste con De Laurentiis per Veretout, ma serve una cessione importante: il punto

Il Napoli, e nello specifico Rino Gattuso, continua a monitorare Jordan Veretout. Il tecnico azzurro è innamorato, calcisticamente parlando, del centrocampista francese, lo ritiene il tassello più importante, ed ha espresso nuovamente questo suo desiderio al presidente De Laurentiis.

Arrivarci, tuttavia, non sarà semplice, come La Gazzetta dello Sport spiega quest’oggi: “Gattuso ha detto alla società che serve uno sforzo per prendere un centrocampista come Veretout, uno da ‘box to box’, per completare una rosa già competitiva. Ma per provare l’assalto al francese della Roma servono soldi che possono arrivare solo dalle cessioni, dopo gli investimenti già fatti per l’attacco.

E così balla ancora il futuro di Koulibaly, che se parte consentirà di mettere in casa cifre importanti, ma al tempo stesso restando garantirebbe una solidità maggiore alla difesa, riscattandosi dopo l’ultima stagione decisamente negativa. Poi, chissà, se dopo la sfida a Torino il Napoli fosse ancora imbattuto lassù in classifica, magari all’ultimo giorno di mercato, il 5 ottobre, De Laurentiis potrebbe regalare un colpo a sorpresa, se si convincesse che fosse davvero funzionale a raggiungere un risultato importante”.