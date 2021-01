Gazzetta – Gattuso sfida De Laurentiis, no alle dimissioni: rapporto ai minimi termini, la situazione

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come i rapporti tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis siano ormai ai minimi termini: “A noi due. Rino Gattuso rilancia e, nel dopo partita con lo Spezia, attacca senza mezzi termini o allusioni. L’obiettivo è Aurelio De Laurentiis, che viene sfidato. Semplificando è come se il tecnico avesse detto al suo datore di lavoro: «Cacciami se sei capace». Che i due fossero separati in casa ve lo raccontiamo da giorni, ora in qualche modo la cosa è stata sancita ufficialmente. Ma nel tono dell’allenatore non c’è ripicca, solo voglia di difendere il proprio lavoro e quello della squadra, con un invito al presidente a venire allo scoperto sui progetti. Che poi è il motivo del contendere che non ha portato alla firma del prolungamento biennale del contratto, sventolato più volte da De Laurentiis fra ottobre e dicembre ma mai siglato. A dimostrazione che nessuna delle parti era convinta e ora – comunque finirà la stagione – non ci sarà alcun nuovo rinnovo.”