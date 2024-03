La Gazzetta dello Sport fa il punto sui calciatori in prestito con diritto di riscatto in casa Napoli. Secondo quanto riporta la rosea Traore sta crescendo ma al momento il riscatto non è cosi vicino, serve altro per garantire i 25 milioni richiesti al Bournemouth.

Situazione diversa per Dendoncker, oggetto misterioso per cui il Napoli non investirà mai i 10 milioni per il riscatto dall’Aston Villa.